Эстафета передана, – сын Чапкиса публично пообещал, что продолжит дело легендарного отца

Танцор Грэг Чапкис, который живет и работает в США, трогательно отреагировал на сообщение Владимира Зеленского о смерти отца. Он добавил, что папа был настоящей легендой, поэтому будет делать все, чтобы не подвести его.

На следующее утро после смерти Григория Чапкиса Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение, в котором отметил талант 91-летнего мужчины. Эту публикацию увидел Грэг Чапкис и не сдержал эмоций.

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Это чувство, когда вы знаете, что изменили жизнь людей к лучшему, когда президент страны, которую вы так любите, делает запись в твою честь. Папа, ты действительно легенда! Эстафета передана. Я буду продолжать это наследие с моими мальчиками навсегда,

– говорится в публикации Грэга.

Чем занимается Грэг Чапкис

Отметим, что сын Чапкиса родился во втором браке с Натальей. Грэг родился в Украине, но уже больше 20 лет проживает в США со своей женой Эмбер и сыновьями Максом и Николи. Грэг и жена управляют хип-хоп школой Chapkis Dance в Сан-Франциско, а сыновья тоже увлекаются танцами и помогают родителям. В последнее время Грэг часто прилетал в Украину к отцу, а однажды даже сделал сюрприз в прямом эфире шоу "Танцев со звездами".

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К слову, не только Грэг среди детей покойного Чапкиса увлекается танцевальным искусством. Самая старшая дочь Григория – Лилия – руководит в Италии балетной школой "Чапкис-Дэнс". Ее дочь и внучка Чапкиса Анна Сафрончик является известной итальянской моделью и актрисой. Младшая дочь Лилии Виттория учится в хореографической академии.

Что известно о смерти Григория Чапкиса