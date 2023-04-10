Святослав Вакарчук выступил для раненых бойцов: "Пропускаю через себя их истории"

Украинский музыкант Святослав Вакарчук навестил раненых защитников. Он устроил импровизированный концерт в госпитале.

Лидер группы "Океан Эльзы" продолжает посещать концерты украинских военных. На днях он приехал в больницу.

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Святослав Вакарчук выступил для защитников

Музыкант поделился кадрами, но сделал их так, чтобы не было видно лицо защитников. Он спел для бойцов песню "Човен". Артист признался, что каждый раз пропускает историю бойцов через себя.

Каждый раз, когда навещаю раненых защитников, я пропускаю через себя их истории. Кто эти люди, откуда они, где были ранены? И с каждой такой историей моя благодарность и восхищение нашими героями только растет, – рассказал Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма Вакарчука

Певец пожелал всем военным скорейшего выздоровления и поздравил с Пасхой тех, кто праздновал его в воскресенье.

Святослав Вакарчук в госпитале: видео

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