Будут с Иваном в футбол играть, – Святослав Вакарчук умилил фото с Сенцовым и его сыном
Источник:Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук увидел в Киеве с Олегом Сенцовым и его семьей. Он показал фото с маленьким сыном режиссера.
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о встрече с Олегом Сенцовым. Музыкант и режиссер пересеклись в столице.
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Святослав Вакарчук увидел Сенцева
Певец рассказал, что они оба на несколько дней приехали в Киев, поэтому имели возможность встретиться. Вакарчук увидел не только режиссера, но и его жену и маленького сына.
Успели поговорить обо всем: фронте, военной подготовке, творчестве и бессонных родительских ночах. Я очень люблю искренних людей. Искренних и пассионарных. Рядом с такими чувствуешь подлинный смысл жизни. Итого к Победе! А Демьян растет здоровый счастливый. Будут когда-нибудь с моим Иваном в футбол играть,
– пошутил Святослав.
Ведущий показал трогательное фото, сделанное с Олегом Сенцовым. На фотографии режиссер держит сына на руках.
Святослав Вакарчук с Олегом Сенцовым и его сыном / Фото из инстаграма Вакарчука
- Напомним, жена Олега Сенцова только недавно вернулась в Украину из-за границы, поэтому режиссер впервые за три месяца взял сына на руки. Их встреча была очень милой и тронула почти всех украинцев.
- Святослав Вакарчук тем временем рассказывал о своем сыне Иване, которому уже 1,8 года. По словам артиста, малыш знает уже много украинских слов. Музыкант признавался, что дети мотивируют его новыми свершениями. Хотя Святослав не видит их так часто, он делает все для их будущего.