Будут с Иваном в футбол играть, – Святослав Вакарчук умилил фото с Сенцовым и его сыном

Святослав Вакарчук увидел в Киеве с Олегом Сенцовым и его семьей. Он показал фото с маленьким сыном режиссера.

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о встрече с Олегом Сенцовым. Музыкант и режиссер пересеклись в столице.

К теме А о войне молчит: дочь Ольги Сумской с семьей посетили светское мероприятие в Москве.

Святослав Вакарчук увидел Сенцева

Певец рассказал, что они оба на несколько дней приехали в Киев, поэтому имели возможность встретиться. Вакарчук увидел не только режиссера, но и его жену и маленького сына.

Успели поговорить обо всем: фронте, военной подготовке, творчестве и бессонных родительских ночах. Я очень люблю искренних людей. Искренних и пассионарных. Рядом с такими чувствуешь подлинный смысл жизни. Итого к Победе! А Демьян растет здоровый счастливый. Будут когда-нибудь с моим Иваном в футбол играть,

– пошутил Святослав.

Ведущий показал трогательное фото, сделанное с Олегом Сенцовым. На фотографии режиссер держит сына на руках.



Святослав Вакарчук с Олегом Сенцовым и его сыном / Фото из инстаграма Вакарчука