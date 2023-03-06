Именно поэтому я сейчас на Донбассе – Вакарчук с гордостью вспомнил слова папы в день его рождения

Святослав Вакарчук вспомнил слова своего отца Ивана, которому сегодня должно было исполниться 76 лет. К сожалению, отец артиста, который несколько лет был ректором Львовского национального университета, погиб три года назад.

Напомним, что Иван Вакарчук родился 6 марта 1947 года. Сегодня ему должно исполниться 76 лет, поэтому его сын Святослав не смог не вспомнить этого.

Интересно Святослав Вакарчук откровенно ответил, что такое быть отцом во время войны: "Безумная мотивация"

"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука", – написал он в соцсети.

Артист признался, что всегда вспоминает слова отца: "Как можешь чем-то не заниматься – не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать".

Именно поэтому сейчас здесь – на Донбассе. С нашими защитниками и защитницами. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. К победе,

– заявил Вакарчук.

Украинцы в комментариях начали сочувствовать потере Святослава Вакарчука и вспомнили его отца:

"Добрая и светлая память вашему отцу. Он оставил после себя бессмертный след – воспитал сына-патриота, настоящего человека с большим сердцем и широкой душой! Вам доброго здоровья, выдержки, согласия в семье".

"Царство небесное вашему отцу! Божьей защиты, Святослав! Вы – наша гордость!"

"Святослав, ваш отец был великим человеком, светлая память…"

"Пусть с Богом почивает. Он очень многое сделал для образования".

Напомним, что Святослав Вакарчук 4 апреля 2020 года сообщил о потере отца. "Не стало моего ближайшего друга. Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле. Не стало любящего мужа и отца и дедушки", - написал певец.

Он отметил, что его отец был настоящим патриотом – боролся за независимость Украины и строил родное государство. Кроме того, Иван Вакарчук был выдающимся ученым и настоящим учителем.

Раньше Святослав признался, что папа научил его многим жизненным истинам, в частности, никогда не обращать внимание на то, что говорят люди, и делать то, что чувствуешь правильным. Теперь певец и политик стремится, чтобы отец гордился им.

Что известно об Иване Вакарчуке: коротко