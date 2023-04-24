Хочется, чтобы он был здесь, – Вакарчук со щемом вспомнил покойного Кузьму Скрябина

Лидер группы "Океана Эльзы" поделился со поклонниками ностальгических чувств. Он вспомнил Андрея Кузьменко и его раннюю музыку.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук поделился на личной странице трогательной корреспонденцией. Он признался, что послушал ранний альбом "Скрябина" и почувствовал ностальгию по тем временам.

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Святослав Вакарчук вспомнил Кузьму

Лидер "Океана Эльзы" вспомнил покойного коллегу – Андрея Кузьменко. Он признался, что сейчас его не хватает и показал архивное фото музыкантов.

"Послушал ранний Скрябин. Вернулся в те первые годы "Океанов". "Птахи" на фестивале в Оперном. Train на территории А. LV на радио. Такой едва обозримый запах того "нашого Львова"… Вирменка, Вавилон. Аж ком в горле".

И музыка. Настроение Joy Division и Depeche Mode. Харизма Кузьмы. Музыкальность Шуры. Господи, как хочется вернуться в те времена хоть на мгновение… Как хочется, чтобы Кузьма был здесь, рядом с нами… – поделился Святослав.

Этим сообщением артист хотел донести, что стоит ценить то, что имеем, пока оно с нами. "Чувствую, как что-то внутри меня просто кричит: Друзья! Ценим то, что имеем, пока оно рядом… Особенно, в это сложное время. Ценим друг друга, помогаем друг другу. Оно того стоит. Оно сделает нас всех сильнее! Будем вместе! До смерти и дольше".

Вакарчук и Кузьма / Фото с инстаграма музыканта

Поклонники согласились со Святославом Вакарчуком. Его сообщение растрогало многих:

"Обожаю Скрябин и Океан. И помню те времена также";

"Сильное сообщение! Да, Андрея Кузьменко очень не хватает, его простой философии жизни";

"Скрябина очень не хватает";

"Кузьмы ужасно не хватает эти все годы… катастрофически!!! Большая потеря для всех украинцев";

"Да, ранний Скрябин очень недооценен".

Недавно Святослав Вакарчук также упоминал покойного отца Ивана. В день рождения бывшего ректора он поделился словами папы, которые часто вспоминает: "Как можешь чем не заниматься – не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать". В тот момент музыкант был на Донбассе.