Святослав Вакарчук впервые стал отцом
Источник:24 канал
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Пресс-служба музыканта сообщила, что у него родился сын. Мальчика назвали Иваном.
46-летний исполнитель не афиширует личную жизнь, поэтому новые подробности всегда привлекают внимание огромного количества поклонников. Информация об отцовстве Вакарчука вызвала фурор в сети.
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Святослав Вакарчук стал отцом
Пресс-служба Святослава Вакарчука подтвердила 24 каналу, что у него родился сын Иван. Мальчика назвали в честь отца Святослава. В сети также была информация, что первенец Вакарчука родился 19 августа, однако представители музыканта опровергли ее: "Информация о 19 августа, как дате рождения, не соответствует действительности".
Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь,
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно, кто родил первенца Вакарчуку, ведь он расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой, а о новых отношениях не объявлял.
Личная жизнь Святослава Вакарчука
- 12 июня 2021 года Вакарчук объявил, что разошелся с женой Лялей Фонаревой. Влюбленные были в гражданском браке 20 лет.
- Тогда в сети появились слухи о романе певца с экс-подопечной с проекта "Голос страны", 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. Святослав Вакарчук опроверг эту информацию, заявив, что это "глупые слухи".
- Мужчина держит личную жизнь подальше от посторонних глаз, так как семья для него – самая большая ценность. Он не хочет, чтобы его личное становилось достоянием общественности.