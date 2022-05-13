Святослав Вакарчук спел свои хиты на Чернобыльской АЭС и вспомнил о Мариуполе: фото, видео

За время войны Святослав Вакарчук объездил с концертами чуть ли не всю Украину. Он уже пел для военных, волонтеров, медиков, а 13 мая исполнил хиты для работников Чернобыльской АЭС.

На ЧАЭС лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук не только для того, чтобы спеть работникам под гитару, но и для того, чтобы напомнить миру о катастрофе в Мариуполе, на заводе "Азовсталь".

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Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской АЭС

"13 мая на ЧАЭС с визитом прибыл фронтмен группы "Океан Эльзы". На станции его очень тепло встретил персонал предприятия. Артист спел несколько своих песен, пообщался с работниками, а также посетил несколько объектов ЧАЭС", – сообщает прессслужба.

Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо,

– оптимистично написал звезда в фейсбуке.

Лидер "Океана Эльзы" подчеркнул, что это очень важное место для всего человечества и мира, ведь все знают о Чернобыльской катастрофе 1986 года. Однако сейчас в Украине происходит другая трагедия – в Мариуполе, на "Азовстали". Так что музыкант призвал правительства всех стран помочь с процедурой экстракции.

Эти люди работают здесь, чтобы быть уверенными, что эта трагедия никогда не случится ни в Украине, ни в любой другой стране. Но другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе. Люди там, включая солдат и гражданских, утомлены русской армией, в совершенно непригодных условиях. Мы должны помочь им выбирайся оттуда,

– заявил Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук на Чернобыльской АЭС / Фото по фейсбуку предприятия

Святослав Вакарчук на Чернобыльской АЭС: видео

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