Святослав Вакарчук спел в дуэте с "Один в каноэ": премьера лирического трека "Місто весни"
Источник:ютуб-канал "Океана Эльзы"
Лидер "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал проникновенную коллаборацию с популярной группой "Один в каноэ". Трек получил название "Місто весни".
В среду, 8 сентября, состоялась грандиозная премьера совместного трека Святослава Вакарчука и группы "Один в каноэ". Символично, что артисты из Львова сняли клип в сердце родного города – на площади Рынок перед Ратушей.
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На залитой светом фонарей улице лидер "Океана Эльзы" играл на фортепиано, а Устим Похмурский из "Один в каноэ" аккомпанировал на гитаре.
"Чому ми не можем забути про зливи? Мабуть, для героїв ми надто вразливі", – главный месседж трека.
Святослав Вакарчук и "Один в каноэ" – Місто весни: смотрите видео онлайнПримечательно, что свой первый клип "Один в каноэ" выпустили в январе 2019 года. Это видео на популярную песню группы "У мене немає дому". Ролик со Святославом Вакарчуком на трек "Місто весни" стал второй видеоработой коллектива.
Реакция сети на песню "Місто весни"
Фаны изрядно обрадовались коллаборации львовских музыкантов – Святослава Вакарчука и группы "Один в каноэ". В сети их засыпали комплиментами, а трек "Місто весни" именовали главным украинским хитом:
- "Круто. Теперь о феномене "Один в каноэ" узнает еще больше людей;
- "Это бомба. Одни из лучших групп Украины поют вместе";
- "Эта песня станет хитом! Обожаем эти две украинские группы";
- "Святослав и Ирина – это нечто волшебное. Теперь можно наслаждаться музыкой день и ночь";
- "Давно мечтали об этом дуэте, и сейчас мечта стала реальностью";
- "Если кто-то будет спрашивать, что такое украинская музыка, то ответ будет коротким – "Місто весни".