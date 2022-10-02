"Послушайте, как поет Изюм": Вакарчук исполнил "Червону руту" на фоне разрушенного города
Источник:Святослав Вакарчук
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в освобожденный Изюм. Вместе с жителями города он спел "Червону руту".
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает ездить по украинским городам. На днях он приехал в освобожденный Изюм.
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Вакарчук спел "Красную руту" в Изюме
Святослав Вакарчук устроил небольшой импровизированный концерт для жителей Изюма. Он спел "Червону руту" вместе с жителями города.
Изюм. Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что очень важно, но и теплое слово, улыбку, просто внимание,
– поделился музыкант.
"Увидели, спрашивают: "а можете спеть? А можем немного спеть вместе?". – "Конечно, вместе мы можем все!" Послушайте, как поет Изюм "Червону руту". И вот из чего эти рашисты решили, что смогут покорить наших людей?!" – эмоционально высказался Вакарчук.
Как Святослав Вакарчук поет "Червону руту" в Изюме: видеоЗаметим, освобожденный Изюм посещал также телеведущий Александр Педан. Он рассказывал, что городу очень нужна помощь, а также делился историями о бегстве россиян из Изюма.
Трогательное видео растрогало пользователей сети. Они благодарят Святослава за его отдачу украинцам.
- "Такое теплое видео";
- "Бедные люди. Спасибо вам";
- "Можете спеть? Несмотря на все";
- "Спасибо большое за все, что вы делаете";
- "Какие сильные у нас люди";
- "Боль и отчаяние, но вера и надежда! Спасибо вам, Святослав, за все, что делаете для людей";
- "Надеюсь, что когда мы вернемся к Попасной, господин Святослав тоже приедет и споет";
- "Что пришлось пережить тем людям. Сколько горя и страданий".