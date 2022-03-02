Святослав Вакарчук и Сергей Жадан в Харькове: "Они никогда не разбомбят нашу свободу"

Украинский писатель Сергей Жадан и певец Святослав Вакарчук находятся в Харькове, который уже несколько дней беспощадно обстреливают русские оккупанты.

Харьков стал одним из городов, которые подвергаются наибольшей атаке со стороны врага. Русские оккупанты обстреливают жилые дома и другую городскую инфраструктуру. Утром 1 марта они уничтожили площадь Свободы, а 2 марта попали в здание СБУ.

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Святослав Вакарчук приехал в Харьков

В настоящее время в Харькове находится лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он снял видео на площади Свободы. Музыкант поддержал харьковчан в это непростое время, а также отметил, что наша победа уже совсем близка.

Они могут бросать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомблят нашу свободу,

– сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук в Харькове: смотрите видео онлайн

Но в Харькове Вакарчук не один. Вместе с ним находится писатель Сергей Жадан. Мужчина опубликовал на личной странице в фейсбуке фото с Вакарчуком.

Привет из украинского Харькова! Фото сделано сегодня, это не видеозаписи российского президента. Город обороняется,

– сказал Жадан.

Мужчина добавил, что сначала хотел написать: "Это вам не записи путина". Понял, что фамилию нужно писать с прописной буквы. Но главаря рашистов сейчас ненавидит вся Украина, поэтому его фамилия точно не заслуживает уважения. Каждый день гибнут мирные жители нашего государства, потому что российский диктатор решил, что он имеет право врываться в наши земли. Совсем скоро зло будет наказано. Настал конец путинскому режиму.



Жадан и Вакарчук в Харькове / Фото из инстаграмму Сергея Жадана

Напомним, Святослав Вакарчук не присоединился к рядам терробороны, но постоянно поддерживает наших военных. На 6 день войны он побывал в госпитале, где лечат раненых военных.

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