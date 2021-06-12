Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о разрыве с гражданской женой Лялей Фонаревой. Пара была вместе больше 20 лет.

Популярный музыкант Святослав Вакарчук, который редко делится деталями личной жизни, опубликовал откровенный пост, которым объявил о разрыве отношений с любимой Лялей Фонаревой.

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Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми,

– написал Святослав Вакарчук.

Он отметил, что причины разрыва навсегда останутся их личным делом. По словам Святослава Вакарчука понятно, что с Лялей Фонаревой они разошлись по-хорошему и не держат зла ​​друг на друга. Он публично поблагодарил бывшую за счастливую семейную жизнь и дочь Диану, которую воспитывал как родную.

"Я бесконечно благодарен ей за более чем двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все. Жизнь продолжается", – написал лидер группы "Океан Эльзы".

Святослав Вакарчук пожелал Ляле Фонаревой "достаточно счастливых моментов" и добавил, что не будет отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся их разрыва.

Что известно о браке Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой: