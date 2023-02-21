Святослав Вакарчук впервые рассказал о своем 1-летнем сыне: "Нет ничего лучше"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук к Международному дню языка решил рассказать о своем сыне Иване. Мальчику сейчас 1,8 года, но он уже знает многие украинские слова.

Как признается певец, его сын имеет любимые слова, которые говорит чаще всего. Но, по словам артиста, фавориты меняются еженедельно.

К теме "Языком" мы похожи на россиян, – Тарас Цымбалюк откровенно заговорил о языке

Святослав Вакарчук заявил, что его первенец уже знает немало слов, а его самые любимые сейчас:

"поезд",

барсук,

"еж",

"чемодан",

"счастье".

Музыкант также подчеркнул, что для него изрядно приятно слышать, как его дети говорят на родном украинском языке.

Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье! Украинский язык – это едва ли не самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическая, так точно. С Международным днем родного языка, друзья!

– написал Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук счастлив отец двух детей. Продюсер Евгения Яцута летом 2021 года родила музыканту сына Ивана, а уже через год на свет появилась дочь Соломия.



В августе Вакарчук делился, что "смог выкроить буквально минутку", чтобы увидеть Соломию, ведь постоянно в разъездах – то на фронте, то в деоккупированных городах, то в городах-героях.