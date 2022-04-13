Святослав Вакарчук приехал на опасную Луганщину: артист призывает всех уезжать из региона

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук своим визитом в Луганскую область призывает всех жителей региона эвакуироваться на время военных действий. В видеоролике он обратился вместе с главой Луганской обладминистрации Сергеем Гайдаем.

Вакарчук на протяжении российско-украинской войны за последние полтора месяца побывал почти во всех опасных регионах страны. Он рассказывает о деоккупации территорий, утешает там, где еще недавно вели наступательные операции россияне.

К слову "Утюжать" из всего, что у них есть: мариупольский сценарий уже повторяется в Луганской области

Теперь он прибыл в Луганскую область и встретился с Гайдаем. Мужчины обратились к украинцам, чтобы те обезопасили себя и уехали из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного.

Луганщина держит оборону! Вместе с Сергей Гайдай, Главой Луганской областной государственной администрации, просим людей эвакуироваться, чтобы помочь ВСУ освобождать страну от российских захватчиков. ВСУ, все службы спасения, безопасности, правопорядка – честь!

– написал в сети Вакарчук.

В видеоролике артист рассказал, что люди уезжают из Луганщины в его родной Львов. В специальном автобусе украинцы взяли не только необходимые вещи, но и самых верных друзей – животных. Вакарчук и Гайдай настойчиво попросили прислушаться к украинским властям и уехать из региона, чтобы Вооруженные Силы Украины имели больше возможностей маневрировать и отражать наступления российских войск.

Для просмотра всех видео пролистывайте направо:

Где проводится эвакуация украинцев

Отметим, что эвакуационные автобусы отправляются из Луганского региона каждый день. Глава ОВА сообщал о таких адресах мест сборов: