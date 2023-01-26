Святослав Вакарчук во второй раз приехал в непокоренный Бахмут: видео под звуки выстрелов

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук уже второй раз за последние полгода посетил Бахмут на Донетчине. Землю вокруг города защищают украинские воины уже много месяцев. Исполнитель приехал поддержать военных.

Лидер группы "Океан Эльзы" поблагодарил всех украинских военных, которые защищают нас на фронте от российских захватчиков.

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Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села – не просто герои, это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым и возвращается победителем в свои семьи, а победа – точно за нами! Слава Украине! Героям Слава!

– сказал Вакарчук.

Он снял видео в центре города, где видны разрушенные здания и слышны звуки выстрелов и артиллерии. У самого исполнителя был защитный шлем и бронежилет.

Это уже вторая поездка Вакарчука на фронт в Бахмут. Впервые он был там в сентябре 2022 года. Тогда в городе еще не была такая критическая ситуация, как сейчас, впрочем, Вооруженные Силы Украины сопротивляются и продолжают защищать город. "Фронтовый город, являющийся символом украинского сопротивления, который стоит твердо аж до победы", – говорил несколько месяцев назад Святослав Вакарчук.

Какая ситуация у Бахмута