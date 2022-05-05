Святослав Вакарчук посетил Одессу с концертом к морским пехотинцам
Источник:фейсбук 35 отдельной бригады
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук постоянно продолжает свой тур опасными регионами страны. Последней его остановкой стала Одесса, мужественно защищающая черноборский берег государства.
Вакарчук посетил позиции одесских морских пехотинцев из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и выступил перед ними с небольшим концертом. Он поддержал военных и поблагодарил их за защиту Украины.
К слову Вакарчук записал видео с передовой: "Весеннюю гармонию перебили мощными ударами"
Мужчина заиграл несколько своих особых песен под гитару, радушно воспринявшую военные.
Добавим, что, находясь в Одессе, Вакарчук также встретился с шоуменом Колей Сергой. По словам лидера "Океана Эльзы", молодой человек для него стал настоящим открытием. Сейчас Коля Серга находится в составе одесской территориальной обороны и активно освещает в соцсетях борьбу с российской агрессией.