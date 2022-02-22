Вакарчук почтил память Дзюбы и пообещал ему сделать Украину "сильным европейским государством"
22 февраля 2022 , 12:15Читати новину українською
Источник:фейсбук Святослава Вакарчука
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук почтил память известного украинского деятеля и десидента Ивана Дзюбу, который умер утром 22 февраля. Артист отметил, что тот умер во время тяжелых для страны испытаний.
Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что в такое сложное время Бог решил позвать к себе Ивана Дзюбу.
Важно Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба
Иван Дзюба боролся за Украину и оставил ее нам независимой. Теперь мы должны делать так, чтобы Украина была сильным европейским государством. Сделаем, Иван Михайлович! Обязательно сделаем! Покойтесь с Богом!
– пообещал Вакарчук.
Умер Иван Дзюба – реакция Вакарчука / Фото из фейсбука артиста
Что известно об Иване Дзюбе:
- Иван Дзюба родился на Донбассе в июле 1931 года в семье селян, но во время Голодомора семья переехала в рабочий поселок Новотроицкое.
- Впоследствии мужчина переехал в Киев и начал публиковаться. Он был в близких отношениях с Василием Стусом, Вячеславом Черноволом, Линой Костенко и многими другими легендарными деятелями.
- В 1973 году его приговорили к 5 годам заключения и 5 годам ссылки за "антисоветский" труд "Интернационализм или русификация?".
- В современной Украине продолжал литературное творчество.