Вакарчук почтил память Дзюбы и пообещал ему сделать Украину "сильным европейским государством"

22 февраля 2022 , 12:15
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Источник:

фейсбук Святослава Вакарчука

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук почтил память известного украинского деятеля и десидента Ивана Дзюбу, который умер утром 22 февраля. Артист отметил, что тот умер во время тяжелых для страны испытаний.

Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что в такое сложное время Бог решил позвать к себе Ивана Дзюбу.

Важно Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба

Иван Дзюба боролся за Украину и оставил ее нам независимой. Теперь мы должны делать так, чтобы Украина была сильным европейским государством. Сделаем, Иван Михайлович! Обязательно сделаем! Покойтесь с Богом!
– пообещал Вакарчук.


Умер Иван Дзюба – реакция Вакарчука / Фото из фейсбука артиста

Что известно об Иване Дзюбе:

  •  Иван Дзюба родился на Донбассе в июле 1931 года в семье селян, но во время Голодомора семья переехала в рабочий поселок Новотроицкое.
  • Впоследствии мужчина переехал в Киев и начал публиковаться. Он был в близких отношениях с Василием Стусом, Вячеславом Черноволом, Линой Костенко и многими другими легендарными деятелями.
  • В 1973 году его приговорили к 5 годам заключения и 5 годам ссылки за "антисоветский" труд "Интернационализм или русификация?".
  • В современной Украине продолжал литературное творчество.
Автор: Уляна Журба