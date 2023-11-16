Украинский детский хор растрогал песней "Обійми" в Финляндии: Вакарчук показал видео

Украинская группа "Океан Ельзи" ездит по европейским странам с очередным туром. На днях они выступили с концертом в Финляндии.

"Океан Ельзи" во главе со Святославом Вакарчуком 12 ноября выступили в Хельсинки. Во время концерта на сцену вышел детский хор.

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Детский хор умилил исполнением "Обійми"

Детский хор "Ясні" Общества украинцев в Финляндии спел на концерте группы их легендарную песню "Обійми". Она умилила зрителей в зале.

Спасибо, Хельсинки! "Обійми" вместе с детским хором "Ясні" Общества украинцев в Финляндии,

– поделились участники группы.

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В комментариях представители Общества украинцев в Финляндии выразили группе благодарность за возможность выступить перед публикой.

"Он очень важен для детей, которые – верим – вернутся домой после окончания войны", – написали они.

Трогательными комментариями поделились и другие пользователи: