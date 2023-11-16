Украинский детский хор растрогал песней "Обійми" в Финляндии: Вакарчук показал видео
Источник:"Океан Ельзи"
Украинская группа "Океан Ельзи" ездит по европейским странам с очередным туром. На днях они выступили с концертом в Финляндии.
"Океан Ельзи" во главе со Святославом Вакарчуком 12 ноября выступили в Хельсинки. Во время концерта на сцену вышел детский хор.
Интересно Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-2024: где Украина
Детский хор умилил исполнением "Обійми"
Детский хор "Ясні" Общества украинцев в Финляндии спел на концерте группы их легендарную песню "Обійми". Она умилила зрителей в зале.
Спасибо, Хельсинки! "Обійми" вместе с детским хором "Ясні" Общества украинцев в Финляндии,
– поделились участники группы.
Хор "Ясні" спели трек Вакарчука: видео
В комментариях представители Общества украинцев в Финляндии выразили группе благодарность за возможность выступить перед публикой.
"Он очень важен для детей, которые – верим – вернутся домой после окончания войны", – написали они.
Трогательными комментариями поделились и другие пользователи:
- "Во всем мире знают и любят песни в исполнении славной группы, украшением которой является Святослав Вакарчук. Как хорошо по-украински поет весь зал!";
- "Спасибо Вам! Мечта сбылась и попала на Ваш концерт";
- "Был, искренне спасибо! Концерт был огонь";
- "Спасибо вам за энергию, за Вашу жизнь на сцене, супер концерт, очень понравился!";
- "Невероятно! Искренне благодарны!".