Святослав Вакарчук похвастался взрослой дочерью, которая волонтерит во Львове: редкое фото

Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук с первого дня войны ездит по стране и поднимает боевой дух в городах, подвергшихся обстрелам. Сейчас он во Львове. Там и его падчерица Диана, дочь экс-любимой Ляли Фонаревой. Она тоже волонтерит.

46-летний музыкант сфотографировался на площади Рынок в родном Львове. Рядом с ним позировала дочь его бывшей гражданской жены Ляли Фонаревой, с которой Вакарчук был вместе более 20 лет. Похоже, с Дианой он остался в хороших отношениях.

К теме Святослав Вакарчук во Львове встретился с врачом из Мариуполя: "Этот город, которого нет"

Редкое фото Вакарчука с дочерью Дианой

Вдвоем они держали сине-желтый флаг от бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который певцу передали в подарок.

В подписи фронтмен "Океана Ельзи" рассказал, что во Львове его приемная дочь с первых дней войны. Она объединилась с друзьями и ищет убежища в Европе беженцам, которые эвакуировались с горячих точек на Востоке.

Она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с Востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы,

– похвастался Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук с дочерью Ляли Фонаревой во Львове / Фото с инстаграма лидера "Океана Ельзи"

разрыве с Лялей Фонаревой Вакарчук объявил 12 июня, через несколько недель после того, как впервые стал отцом . Сына Ивана ему якобы в конце мая родила продюсерша Евгения Яцута.

Полный текст публикации Святослава Вакарчука:

Этот флаг – подарок от бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой. Кстати, она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с Востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы.