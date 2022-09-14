Различные вселенные, – Святослав Вакарчук отказался от участия в новых эпизодах "Голоса"

Украинский музыкант Святослав Вакарчук был одним из звездных тренеров в 12 сезоне "Голоса страны". Он отказался появляться в эпизодах, которые будут снимать во время войны.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что в составе жюри "Голоса страны" произойдут перемены. Он не будет участвовать в эпизодах, которые будут сниматься во время войны.

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Святослав Вакарчук не вернется на "Голос"

Музыкант признался, что по его ощущениям, съемки вокального шоу до 24 февраля были как в прошлой жизни. Однако он понимает, почему команда "Голоса" решила вернуться в эфир.

"Последние программы снимались в январе 2022 года. А по моим ощущениям, если откровенно, будто сто лет назад. Те, снятые зимой программы, так и не вышли в эфир в феврале, марте по очевидным причинам. Сейчас продакшн "Голоса страны" принял решение показать отснятые до полномасштабного вторжения россии эпизоды, добавив что-то актуальное, потому что жизнь в январе 2022 и сентябре 2022 – разные вселенные", – сообщил Святослав Вакарчук.

Певец появится в проекте, но только в тех кадрах, которые снимались в январе. Он не хочет тратить время на шоу – продолжит поддерживать бойцов на фронте и будет гастролировать.

Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досъемках не будет (покажут только в "старых", январских кадрах). Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, на Востоке и Юге, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом. Нам всем желаю единого — чтобы наша победа наступила как можно скорее!

– написал артист.



Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма певца

Что известно о возвращении "Голоса страны"