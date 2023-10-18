После 10 лет сотрудничества: Святослав Вакарчук больше не будет продюсировать Кристину Соловий
Источник:Кристина Соловий
Кристина Соловий является одной из популярнейших певиц украинской эстрады. Ее нежный голос и щемящие тексты увлекают слушателей не только в Украине, но и за рубежом. Свой творческий путь исполнительница начинала под руководством Святослава Вакарчука.
Но, на днях Кристина опубликовала пост, где показала архивные фото с лидером группы "Океан Эльзы" и по совместительству ее продюсером. В то же время она объявила, что их сотрудничество подошло к концу.
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Вакарчук и Соловий завершили сотрудничество
Певица поблагодарила продюсера за создание альбома лемковских песен, ценные советы, опыт, веру и поддержку.
Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени Кристина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! Спасибо за все,
– написала исполнительница.
Кристина подчеркнула, что это было невероятное сотрудничество, которое завершилось согласно договоренностям и без скандалов. "Далее — сама", — подытожила Соловий.
Сотрудничество Вакарчука и Соловий: что известно
- Святослав и Кристина пересеклись на популярном телешоу "Голос страны" еще в 2013 году. Тогда Соловий покорила публику удивительным исполнением лемковской песни "Горе долом хожу", благодаря чему попала в команду к Святославу Вакарчуку.
- С течением времени он взял на себя роль ее наставника и продюсера, руководя расцветом карьеры.
- Продюсирование Вакарчука оказалось довольно успешным, поскольку за 10 лет артистка выпустила немало песен, которые очень популярны сегодня. В частности, "Держи", "Кто, как не ты", Fortepiano, "Такси" и другие. Клипы на ее треки не меньше нравятся публике. Так что Кристина Соловий за время сотрудничества с Вакарчуком получила немалый опыт и заняла ведущее место на украинской сцене.