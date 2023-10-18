После 10 лет сотрудничества: Святослав Вакарчук больше не будет продюсировать Кристину Соловий

Кристина Соловий является одной из популярнейших певиц украинской эстрады. Ее нежный голос и щемящие тексты увлекают слушателей не только в Украине, но и за рубежом. Свой творческий путь исполнительница начинала под руководством Святослава Вакарчука.

Но, на днях Кристина опубликовала пост, где показала архивные фото с лидером группы "Океан Эльзы" и по совместительству ее продюсером. В то же время она объявила, что их сотрудничество подошло к концу.

Вас также может заинтересовать "Это очень пошло": Кристину Соловий раскритиковали за откровенный образ на концерте

Вакарчук и Соловий завершили сотрудничество

Певица поблагодарила продюсера за создание альбома лемковских песен, ценные советы, опыт, веру и поддержку.

Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени Кристина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! Спасибо за все,

– написала исполнительница.

Кристина подчеркнула, что это было невероятное сотрудничество, которое завершилось согласно договоренностям и без скандалов. "Далее — сама", — подытожила Соловий.

Сотрудничество Вакарчука и Соловий: что известно