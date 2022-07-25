Элина Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене: "Мы не сдадимся без боя"

Теннисистка Элина Свитолина сейчас находится в Вене. Там она встретилась со Святославом Вакарчуком, который вместе с группой "Океан Эльзы" давал концерт.

"Океан Эльзы" вместе с другими артистами делает все, чтобы приблизить победу. Поскольку у коллектива есть поклонники в разных странах мира, то отправился на гастроли, чтобы встретиться с фанатами и собрать средства на помощь Украине.

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Свитолина встретилась с Вакарчуком в Вене

В инстаграмме спортсменка опубликовала фото и видео с концерта. Она встретилась со Святославом за кулисами и поблагодарила его за тот прекрасный вечер, который напомнил дом.

Друг, спасибо, что ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев и наших друзей. Ты прав – мы не сдадимся без боя,

– написала в публикации Элина.

Для просмотра всех фото и видео пролистывайте справа:

В комментариях Вакарчук поблагодарил Элину за присутствие и концерт и приятные слова. Поклонники спортсменки также поделились впечатлениями от публикации.