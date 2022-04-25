Светлана Тарабарова рассказала о жизни родителей в оккупации и почему она не уехала за границу

Украинская певица Светлана Тарабарова не увезла родителей из временно оккупированного Херсона. Она объяснила, почему родные остались в городе и почему она остается в Украине.

Светлана Тарабарова родом из Херсона – там живут и ее родители вместе с сестрой. Во время войны родные певицы остались в городе и не захотели эвакуироваться даже несмотря на временную оккупацию.

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О родных в Херсоне

Связь есть. Украинского телевидения нет уже около месяца. Раздают гуманитарку, сначала люди ее не брали, протестовали, но город полностью заблокирован. В Херсон не поступают давно медикаменты. Аптеки почти не работают,

– рассказала артистка о ситуации в городе.

Светлана добавила, что херсонцы не опускают руки и ищут нужное лекарство через чаты в социальных сетях – так удалось найти нужные таблетки для больного отца.

"Отец у меня болеет, поэтому моя семья не смогла уехать. Сестра не хочет бросать родителей, а отец не может уехать. Там уже коммьюнити – их не сломаешь. На самом деле это горе, оккупация, – они думали, что это все напугает их, а оно объединило. Конечно, мне их жаль. Сестра постоянно слышит взрывы. За городом стреляют, но и в городе случаются очень страшные вещи. Орки похищают людей прямо из квартир. Если ты работаешь на местную власть – тебе очень страшно", – заметила звезда.

Однако Светлана Тарабарова уверена – Херсон выстоит: "Я уже начала шутить, у меня спрашивают, почему родители не уехали, почему ты не помогла. Говорю: "А кто на митинги будет ходить?"“.

Почему Тарабарова не уехала за границу

Многие украинские звездные мамы выехали из Украины, чтобы уберечь детей. Но Светлана Тарабарова решила уехать с Киевщины на запад и поселиться в Ивано-Франковске.

"Я бы не смогла там быть (за границей). Для меня, как для многих украинцев, война не началась 24, а 8 лет назад. Мы с мужем объездили почти все воинские части. Мы чувствовали эту борьбу долгие годы. С одного стороны, очень круто, что сейчас все максимально объединились. С другой стороны, очень жаль, что мы не объединились раньше. Поэтому я не смогла уехать", – сказала артистка.

Во-первых, здесь я могу поддержать боевой дух. Например, 5-6 концертов для военных у нас есть. Во-вторых, я рядом с мужем. В третьих, настолько я знаю от тех друзей, кто уехал, что там ты еще острее чувствуешь войну. Здесь ты можешь пойти к волонтерам, посмеяться, пошутить. Ты нужен, ты дома, и это чувство невероятное,

– добавила она.