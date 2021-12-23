В свитере за более 8 тысяч гривен: Анна Неплях повторила образ принцессы Дианы

"Мисс Украина Вселенная 2021" поделилась с фанами праздничными фото. Она повторила образ принцессы Дианы в красном свитере с овцами.

Принцесса Диана была и остается иконой стиля. Многие до сих пор вдохновляются ее образами и повторяют их. "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях тоже вдохновилась стилем Леди Ди.

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Образ Анны Неплях

"Мисс Украина Вселенная" позировала возле нарядно украшенной елки. Она предстала перед камерой в праздничном образе – черной мини-юбке и красном свитере с овцами. Анна распустила волосы, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Добавим, что одежда от бренда Rowing Blazers сейчас стоит более 8 тысяч гривен. Анна Неплях поделилась, что всегда мечтала быть похожей на принцессу Диану.

Анна Неплях / Фото из инстаграма Анны Неплях

Принцесса Диана в свое время обожала такой же свитер. Впервые она надела его для публичного выхода на турнир по поло в 1983 году.

Оригинальный свитер с белыми и одной черной овцой, созданный дизайнерами Warm & Wonderful, попал в Музей Виктории и Альберта.

С 1994 года свитер наконец-то можно было приобрести. Дизайнеры Warm & Wonderful приняли участие в разработке коллаборации с маркой Rowing Blazers.

Текст публикации Анны Неплях

Предновогодняя суета захватила весь мир – мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть в дедлайн, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем отмечать Новый год, какие салаты точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь в него нам еще "погружать" наши горящие желания.

Вот у меня желание было быть как принцесса Диана и оно уже немного сбылось.