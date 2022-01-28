Светская вечеринка и поле роз: сеть покоряет промо ролик 12 сезона "Холостяка"
Источник:СТБ
Уже весной на экраны выйдет 12 сезон романтического шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. В зрелищном промо-ролике он убегал со светской вечеринки навстречу любви.
12 сезон "Холостяка" отсняли за три месяца. После финальной церемонии в Сети опубликовали новый анонс с Алексом Топольским. Впечатляющий промо-ролик уже покорил сеть.
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Промо-ролик "Холостяка-12" с Алексом Топольским
Видео начинается со светской вечеринки в пентхаусе на Манхэттене. Однако в Нью-Йорк съемочная группа не летала, все воссоздали в студии виртуального производства в Киеве. По сюжету Алекс Топольский устал от флирта, пустой болтовни, фальшивых улыбок и одиночества. Поэтому разбитая ваза с розой вдохновляет его отправиться навстречу любви.
С цветком в руках он якобы преодолел тысячи километров, пробежал через пустыни и заснеженные вершины гор, чтобы оказаться среди поля роз, который символизирует проект "Холостяк". Интересно, что ради идеальных дублей бизнесмен из США действительно бегал в морозную погоду по ночному Киеву.
Этой весной в мире, где царят ненастоящие чувства, он услышит свое сердце и будет стремительно мчаться навстречу любви,
– говорится в подписи.
Реакция сети на промо-ролик "Холостяка-12"
Зрелищный ролик, снятый по голливудским стандартам, произвел фурор в сети. Пользователи инстаграма пишут, что с нетерпением ждут старт 12 сезона. Правда, пока одни восхищаются спецэффектами и монтажом, других веселят кадры, где Алекс Топольский бежит в разных локациях:
- "Мне очень нравится сама съемка, очень по-голливудски";
- "Украина снимает красивый "Холостяк";
- "Как реклама духов Dior. Круто, молодцы";
- "Ого, вот это уровень";
- "Аж мурашки по телу побежали";
- "Красивый тизер, ждем".
- "Одной мне смешно с того, как он бежит? Будто фантастический боевик";
- "Это очень смешно, честно. Особенно когда бежит с розой в руках, а на заднем плане меняется ландшафт";
- "Почему мне так смешно с этого ролика".