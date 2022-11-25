Лобода ответила на слухи, что станет персоной нон грата в Литве: видео на коленях с флагом

Экс0гастролерша Светлана Лобода снова оказалась в центре внимания. Все потому, что рискует загреметь в "черный список" в Литве. Об этом сообщила пресс-секретарь литовского МИД, но сама певица опровергла слухи.

Если мэр Борисполя считает Лободу "настоящей украинкой", то в Литве думают иначе. Там не хотят, чтобы бывшая любительница России приезжала к ним с концертами, даже если часть заработанных денег пойдет на помощь Украине. Чтобы сорвать тур, литовский МИД хочет сделать звезду персоной нон грата, как и всех российских селебрити. Однако она сама об этом ничего не слышала.

Важно Светлану Лободу занесут в список персон нон грата в Литве: в чем причина

Светлана Лобода отреагировала на слухи о "черном списке" в Литве

Певица, задонатившая наибольшую сумму в фонд Ефросининой, объявила, что въезд в Литву ей пока не запретили, так что концерты в Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе и Вильнюсе состоятся.

Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать эту информацию. На сегодняшний день никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся,

– отреагировала Светлана Лобода.

В комментариях ее поддержали кум Анатолий Анатолич, супруга Монатика Ирина и грузинский модельер Бичолла.

Интересно, что это заявление Лобода опубликовала под видео с концерта, на котором на коленях ставит автограф на сине-желтом флаге и восклицает: "Победа за нами! Слава Украине. Героям Слава". В ответ на эти слова публика разразилась криками и овациями.