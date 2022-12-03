Сказали, что я безответственна, – Тарабарова о реакции родителей из Херсона на третью беременность

3 декабря 2022, 20:21
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"Как ты?"

Певица Светлана Тарабарова в третий раз беременна. Артистка рассказала, что об этой беременности узнала на первых неделях. А также призналась, как отреагировали родители и муж на пополнение в семье.

О третьей беременности артистка объявила в начале ноября. Она уже знает пол будущего ребенка, но не рассекречивает его. В новом интервью певица поделилась только сроком беременности.

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О первенце Иване Светлане узнала на втором месяце беременности, о дочери – примерно на том же сроке. А вот о третьем ребенке стало известно на первых неделях. У Тарабаровой был сильный токсикоз.

Сейчас почти конец пятого месяца. Это время было очень тяжелым для меня,
– призналась Тарабарова.

Как на третью беременность отреагировал муж Светланы

Певица не скрывает, что всегда чувствовала, что будет мамой троих детей. Она с любимым Алексеем планировали третьего ребенка немного позже, чтобы набраться сил и не во время войны, но произошло так, как произошло.

Я была в шоке. Алексей сразу начал искать, как продать авто и купить минивэн (Смеется – 24 канал). Это была его первая реакция. И минивэн он купил,
– поделилась Тарабарова.

"Чуть позже я поняла, что этот ребенок меня спас. Война. Большинство моих родственников все это время в оккупации. Психологически мне было очень тяжело. Но когда врачи сказали, что, волнуясь, я буду вредить не себе, я собралась и теперь меньше волнуюсь. Конечно, сложно, но держу себя в руках. Поэтому этот ребенок спас меня и всю семью. Все собрались, у нас появилась новая цель, чтобы выстоять", – рассказала исполнительница.

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Реакция семьи Тарабаровой из Херсона

Однако поддержки от родных, которые были в оккупации, артистка не получила.

Поддержки было очень мало. Я была в шоке. Думала, что родители будут радоваться, но сказали, что я безответственна. Мама до слез довела меня по телефону, говорила: "Ты не думаешь головой, война". Я ей: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить? Я же твой третий ребенок". Тогда мама извинилась, потому что все на нервах, не могут помочь,
– поделилась Тарабарова.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения родители Светланы остаются в Херсоне. Город освободили, но сейчас он находится под постоянными обстрелами со стороны оккупантов. Родители не хотят уезжать из города, живут без света, за водой ходят на реку, но духом не падают.

Автор: Христина Кобак