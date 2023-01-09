Беременная Светлана Тарабарова отметила Рождество с родителями из Херсона и детьми: семейные видео

В конце декабря Светлана Тарабарова все же уговорила родителей выехать из Херсона, ведь их район регулярно обстреливают российские войска. Две недели они находились в больнице, но Рождество отпраздновали со звездной дочерью. Какой сюрприз она им сделала, смотрите дальше.

Светлана Тарабарова долго уговаривала родителей выехать из освобожденного Херсона к ней под Киев, ведь там у них не было ни света, ни воды, ни тепла. После 8 месяцев оккупации им пришлось лечиться, но на Рождество мама и папа певицы вернулись к семье.

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Как Светлана Тарабарова отметила Рождество с родителями из Херсона

Очевидно, Тарабарова сняла родителям квартиру недалеко от своего дома, ведь перед их приездом пошла наряжать елку с 4-летним сыном Иваном. Это и был ее рождественский сюрприз.

Мы пришли с Иваном сделать дедушке и бабушке сюрприз. Они были в больнице, лечились. Это были очень тяжелые для меня две недели. Но сейчас уже выдыхаем, им немного легче. Мы сделаем им сюрприз и поставим елку, чтобы создать новогоднее настроение. В детстве, как бы ни было сложно, родители всегда для нас с сестрами устраивали настоящий праздник. Поэтому для меня Новый год и Рождество – семейное удивительное время,

– поделилась Светлана Тарабарова.

Она показала семейный ужин и домашних любимцев, которых родители привезли из Херсона – лягушонка и двух черепах, от которых дети не отходили. В доме артистки даже побывали колядники – спели "Добрий вечір тобі, пане господарю".

"Это были волшебные дни с семьей. Такие ценные", – прокомментировала Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова на Рождество с родителями и детьми / Фото с инстаграм-сторис

Это, кстати, не первые фото ее родителей после освобождения Херсона. В ноябре к ним заезжал служащий в ВСУ муж Наталки Карпы Евгений Терехов и снял звезде трогательное видео. Из последних кадров видно, что из-за "русского мира" они заметно состарились.