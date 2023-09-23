Получили статус многодетной семьи: Тарабарова призналась, хочет ли ее муж уехать за границу
Источник:"Точка опоры"
Весной певица Светлана Тарабарова и ее муж, продюсер Алексей Бондарь, стали родителями дочери Полины. Это их третий ребенок. Также звездные родители воспитывают сына Ивана и дочь Марию.
Теперь после получения статуса многодетной семьи муж артистки может беспрепятственно покидать Украину. Поэтому на днях исполнительница призналась, планирует ли Алексей это делать.
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Планирует ли Светлана Тарабарова выезжать за границу с мужем
С началом полномасштабного вторжения правила выезда за пределы Украины несколько изменились. Так, покидать страну во время военного положения мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет запрещено. Но есть исключения – родители троих или более детей младше 18 лет могут беспрепятственно уезжать.
После рождения дочери Полины Алексей Бондарь имеет право покинуть Украину вполне законно. Однако исполнительница отметила, что они с мужем не намерены этого делать.
Мы здесь нужны. Я многое делаю физически здесь ради нашей общей победы и будущего, поэтому я нужна физически здесь,
– отметила Светлана.
Интервью со Светланой Тарбаровой: смотрите видео онлайн
Что известно о третьей беременности Светланы Тарабаровой: главное
- 10 ноября 2022 года певица ошеломила поклонников новостью о беременности. В разгар полномасштабного вторжения новость о будущем материнстве поначалу испугала исполнительницу. Однако Светлана уверяет, что именно этот ребенок стал спасением для ее семьи.
- Родители исполнительницы, которые находились в то время в оккупации, негативно отреагировали на беременность. В частности, мама Тарабаровой сказала, что артистка безответственна. Впрочем, впоследствии она извинилась, поскольку нервничала из-за большой войны в стране. Сейчас бабушка очень любит внучку и у них прекрасные отношения.
- Светлана Тарабарова призналась, что старшим детям о своей беременности рассказала почти сразу: "Мы посадили их и с улыбкой на лице начали рассказывать, что внутри мамы растет малыш. Они сразу все поняли, начали здороваться с ребенком и целовать животик – а у меня на глазах были слезы от счастья".
- Беременность знаменитости не проходила без трудностей. В частности, у нее был сильный токсикоз. Кроме того, артистку беспокоила бессонница.
- 19 апреля 2023 года певица родила дочь. Ее многодетные родители назвали Полиной. Девочка появилась на свет весом 3,8 килограмма, а ростом 54 сантиметра. Рожала артистка в частном роддоме, где появилась на свет ее старшая дочь Мария.