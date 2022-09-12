Светлана Тарабарова продает дом из-за долгов

В феврале прошлого года Светлана Тарабарова впервые показала новый дом, о котором давно мечтала. Однако из-за войны артистка потеряла доход, не может платить кредит, поэтому теперь ищет покупателя для уже родного дома.

Певица поделилась, что для ее семьи это очень болезненная тема. Светлана с мужем и детьми жила в коттеджном городке под Киевом. Во время боевых действий в Киевской области 66 из 100 домов этого городка частично или полностью были разрушены. К счастью, дом Тарабаровой не пострадал, но она все равно должна уехать оттуда.

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Почему Светлана Тарабарова продает дом

Артистка поделилась, что имеет подписанный кредитный договор с застройщиком. Когда началась война, мужчина с пониманием отнесся к положению звезды, ведь с февраля у Тарабаровой нет работы. Любимый Светланы тоже остался без заработка, ведь является ее продюсером. Полгода семья не платила кредит, но в дальнейшем не может так поступать.

Шоу-бизнес скончался 24 февраля. Он только на благотворительной основе абсолютно для всех артистов. Если кто-то говорит, что зарабатывает миллионы долларов, то не верьте в это. Да, есть какие-то подработки, но не у многих. Пока у нас не было оплачиваемой работы,

– поделилась Тарабарова.

Со слезами на глазах Светлана рассказала, что из-за отсутствия заработка вынуждена продать дом, о котором так долго мечтала.

Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И решили, что будем продавать. А что делать? Поэтому будем искать человека, который отнимет то, что мы вылюбили, в классные руки,

– призналась Светлана.

Тарабарова с мужем искали другие варианты, чтобы погасить долг, но их нет. Поскольку к артистке с пониманием относились эти полгода, разрешили вернуться в дом, на который у нее нет денег, она не хочет быть обузой для владельца городка.

Война показала, что нелепо привязываться к физическим вещам. Самое важное – это жизнь.

Светлана Тарабарова о продаже дома: смотрите видео онлайн