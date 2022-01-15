Светлана Тарабарова приехала во Львов, чтобы поддержать Ирину Федишин: видео яркого дуэта

15 января 2022 , 16:11
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Источник:

инстаграм Светланы Тарабаровой

Украинская певица Ирина Федишин гастролирует по Украине с туром "Украина колядует". На днях она выступила во Львове с особой гостьей Светланой Тарабаровой.

Успешная украинская певица Ирина Федишин после отдыха в Буковеле отправилась в гастрольный тур под названием "Украина колядует". 14 января она выступила с двумя концертами во Львове.

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Светлана Тарабарова на концерте Ирины Федишин

Приглашенной звездой концерта стала украинская исполнительница Светлана Тарабарова. Она приехала во Львов поддержать коллегу и спеть вместе.

На сцене Светлана Тарабарова и Ирина Федышин выступили в дуэте. Вместе они спели колядку "Пречистая Дева", вызвав восторг у зрителей. Ярким видео артистки поделились в инстаграме.

"Пречистая Дева" – магия во Львове. Спасибо, люди, за вас. Спасибо Ирине Федишин и Виталию Човныку за приглашение. Невероятный вечер,
– поделилась певица.

Поклонники обеих звезд остались в восторге от их дуэта. Они активно комментируют сообщение из видео выступления:

  • "Вау, просто невероятные";
  • "Круто";
  • "Супер";
  • "Молодцы";
  • "Очень красиво";
  • "Невероятно";
  • "Как круто";
  • "Очень красиво колядовали".
Автор: Марія Касій