Светлана Тарабарова приехала во Львов, чтобы поддержать Ирину Федишин: видео яркого дуэта
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинская певица Ирина Федишин гастролирует по Украине с туром "Украина колядует". На днях она выступила во Львове с особой гостьей Светланой Тарабаровой.
Успешная украинская певица Ирина Федишин после отдыха в Буковеле отправилась в гастрольный тур под названием "Украина колядует". 14 января она выступила с двумя концертами во Львове.
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Светлана Тарабарова на концерте Ирины Федишин
Приглашенной звездой концерта стала украинская исполнительница Светлана Тарабарова. Она приехала во Львов поддержать коллегу и спеть вместе.
На сцене Светлана Тарабарова и Ирина Федышин выступили в дуэте. Вместе они спели колядку "Пречистая Дева", вызвав восторг у зрителей. Ярким видео артистки поделились в инстаграме.
"Пречистая Дева" – магия во Львове. Спасибо, люди, за вас. Спасибо Ирине Федишин и Виталию Човныку за приглашение. Невероятный вечер,
– поделилась певица.
Поклонники обеих звезд остались в восторге от их дуэта. Они активно комментируют сообщение из видео выступления:
- "Вау, просто невероятные";
- "Круто";
- "Супер";
- "Молодцы";
- "Очень красиво";
- "Невероятно";
- "Как круто";
- "Очень красиво колядовали".