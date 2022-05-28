Светлана Тарабарова презентовала трогательную песню "Бо ти моя Азовсталь"

Украинская певица Светлана Тарабарова выпустила песню о защитниках Мариуполя. Она представила трек "Бо ти моя Азовсталь".

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова представила новую песню, которую посвятила защитникам Мариуполя. Она написала ее в дуэте с Максом Пташником.

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Светлана Тарабарова выпустила песню

Песня родилась во Львове благодаря Максу Пташнику. Он напел трек на диктофон и прислал запись Светлане Тарабаровой, которая в то время была в Хорватии.

Есть вещи, о которых хочется орать! Но сейчас даже думать о них нужно шепотом... единственное, что нас держит – любовь. Верим, что настанет день и мы встретимся под радостный говор Софийских колоколов,

– написала певица.

Светлана Тарабарова – "Бо ти моя Азовсталь": смотрите видео онлайн

Песня понравилась пользователям сети. Любители и звездные коллеги делятся впечатлениями в комментариях:

"Спасибо за творчество, за песни, за муравьи! Это очень нам всем сейчас нужно. Нужно тем героям, которые без устали борются за каждый клочок нашей земли!";

"Слово...";

"Как же это хорошо сейчас услышать";

"Обожаю эту песню. Спасибо";

"Это просто разрыв… Молимся за каждого нашего героя".

Текст песни "Бо ти моя Азовсталь"

Я знаю в тебе болить

Але в нас є мить

Але в нас є мить

Я знаю душа кричить

Але в нас є мить

Але в нас є мить, мила

Ти плачеш, бо світ горить

Але в нас є мить

Але в нас є мить, мила

Планета кудись летить

Але в нас є мить

Але в нас є мить

Лиш не відпускай

Лиш не відпускай

Лиш не відпускай

Все що не можна вловити благаю

Не відпускай

Ти найсильніша надія

Бо ти моя Азовсталь

Все що не можна вловити благаю

Не відпускай

Ти найсильніша надія

Бо ти моя Азовсталь

Азовсталь

Азовсталь

Лиш не відпускай

Лиш не відпускай

Все що не можна вловити благаю

Не відпускай