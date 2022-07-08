Болезненный вопрос, – Светлана Тарабарова призналась о финансовых трудностях в семье

Украинская певица Светлана Тарабарова призналась о финансовом кризисе, который переживает ее семья. Она рассказала, кто помогает ей в денежных вопросах.

Украинская певица Светлана Тарабарова с супругом и двумя детьми с первых дней войны остается в Украине. Она дает благотворительные концерты для военных и переселенцев.

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Светлана Тарабарова о финансовом кризисе

Из-за войны исполнительница осталась без заработков, к тому же она выплачивает кредит за дом. Так что в ее семье появился финансовый кризис.

Это болезненный вопрос, но жаловаться не буду, есть много людей, кому труднее. Скажу так – моя семья в таком кризисе еще не была ни разу,

– призналась Светлана Тарабарова.

"Нам немного не повезло – именно 24 февраля мы должны были подписать 2 рекламных контракта. Вы знаете, что был карантин, никаких концертов, основной доход у артиста – концерты. А перед войной был жесткий карантин. И мы не подписали их, к сожалению. Помогают друзья. Пока мы не придумали, как зарабатывать. Все концерты для военных – они благотворительные", – добавила звезда.

Что чувствует Светлана Тарабарова сейчас

, Позитив также рассказывал о финансовых трудностях . До войны он арендовал квартиру в Киеве, но сейчас живет на музыкальной студии, потому что дом ему больше не по карману.

Певица призналась, что сейчас чувствует себя не лучше. Но верит в украинских защитников.

"Опустошение, упадок сил, безумная обида. И с другой стороны – безумная надежда, не знаю, как так может быть. Сил не хватает совсем, переутомление безумно. Очень тяжело жить, не зная, что будет завтра. Мы живем на чемоданах. Мы сейчас дома, в Киевской области, но я понимаю, что может быть так, что надо будет снова собраться и ехать в неизвестность. Окей, мы поедем, главное, чтобы мы были живы, и наши защитники как можно скорее и с малейшими потерями одержали для нас победу".