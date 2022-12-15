Просыпаешься от "шахидов", – Светлана Тарабарова посетила Бородянку и показала разрушение

Украинская певица Светлана Тарабарова приехала в Бородянку. Звезда показала разрушение после прихода русских оккупантов.

Поселок Бородянка в Киевской области – один из самых разрушенных пунктов в Украине после российского вторжения. Туда приехала Светлана Тарабарова, чтобы увидеть развалины города.

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Светлана Тарабарова побывала в Бородянке

Певица приехала в центр Бородянки. Она прошлась по улицам города и показала подписчикам разрушенные здания, сожженные многоэтажки и места, где совсем не видно людей.

На фоне ролика играет песня Тарабаровой "Бо ти моя Азовсталь" с такими словами: "Душа кричить. Але в нас є ми! Але в нас є мить".

Такие они, наши утренники... просыпаешься от "шахидов", дышишь болью разрушенных судеб и домов в Бородянке, но надеешься, несмотря ни на что. Выстоим,

– прокомментировала Светлана Тарабарова.

, 14 декабря российские захватчики атаковали Киевщину дронами-камикадзе. Украинские защитники сбили 13 беспилотников.

Светлана Тарабарова в Бородянке: видео

В комментариях подписчики исполнительницы поделились впечатлениями от увиденного. Многие жители Бородянки тоже откликнулись.

"Мой дом и соседние, взрывами разрушило. Очень сочувствую тем, кто потерял близких или жилье";

"Выстоим и победим! Хорошая песня!";

"Это был чей-то дом, это была чья-то жизнь, там погибли люди, как такое можно простить и забыть";

"Ужас! Россия чего не коснется, обезобразит";

"Но мы выстоим и победим".

​Интересно, что в Бородянке знаменитый анонимный уличный художник Бенкси создал граффити. На одном из домов он изобразил маленького мальчика, бросающего на спину взрослого мужчину в кимоно, а также гимнастку, стоящую руками вроде бы на руинах дома.