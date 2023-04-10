Во мне нет злобы и гнили, – беременную Светлану Тарабарову раскритиковали за фото с Витвицкой
Источник:Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова показала новые фотографии с детьми, но получила волну хейта в комментариях. Певица эмоционально ответила всем комментаторам.
Украинская певица Светлана Тарабарова скоро станет мамой. На днях она опубликовала новые фото на личной странице.
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Светлану Тарабарову раскритиковали
Исполнительница позировала вместе с кумой Соломией Витвицкой и детьми. На счастливых кадрах семья улыбалась и показывала язык. Но не всем в комментариях понравились фотографии: звезду критиковали из-за внешности и третьей беременности, писали образы и закидывали тезисы, будто певица беременна ради выезда мужа из страны.
- "Мне кажется, что она всегда беременна, сколько у нее детей?";
- "Скоро с мужем поедут жить за бугор, вот увидите. Потому и третьего сделали";
- "Зачем языки показывать? Детям можно простить, а взрослые при чем? Это некрасиво";
- "Для чего в войну припирать третьего ребенка?! Если так много денег, лучше сиротам помоги!";
- "Только потом не скулите, что много детей и денег не хватает";
- "Держитесь. Сочувствую. Вы уже как инкубатор".
Правда, многие вступились за Светлану Тарабарову.
- "Сколько же у нас в стране гнилых баб! Удивительно, что это не раша… какие комментарии… зависть и гниль. Здоровье мамочке и деткам!";
- "Из комментариев в шоке… Женщина беременна, вот-вот рожать, а вы такой бред пишете";
- "Как можно писать такую низость".
Фото беременной звезды с близкими спровоцировало хейт / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова ответила на хейт
Певица отреагировала на оскорбительные комментарии в инстаграм-сториз. Она призналась, что шокирована, потому что никогда раньше с хейтом не сталкивалась.
Я просто в шоке от комментариев этих "женщин". Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы – девушки, комментаторы не переживайте, я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили, я вам сочувствую искренне,
– написала Светлана Тарабарова.
"Всем светлым, добрым, человечным украинцам не устану говорить спасибо! PS: И это в Вербное воскресенье! Потом эти женщины, комментируя, ходят в церковь! Ой, все! Даже не хочу тратить на это свое время. Люблю вас, спасибо! Слава Украине! Спасибо нашим защитникам за этот невероятный день! Свет всегда побеждает тьму".
Ответ Тарабаровой / Фото с инстаграм-сториз