"Спи, котику милый": жены воинов ВСУ запустили новый тренд в тиктоке под песню Тарабаровой

Светлана Тарабарова вместе с украинским воином Олегом Берестовым выпустила общую песню. Трек называется "Спи котик милый" и он уже заполонил тренды тиктока.

В рекомендациях часто можно увидеть видео под эту песню. В частности, жены воинов ВСУ запустили новый тренд и ролики под хештегом #спикотикумилый набрали уже более 9 миллионов просмотров.

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Песня Тарабаровой и военного заполонила тренды тиктока

Под звук снимают разные видео, кто-то танцует, кто-то просто подпевает. К тому же можно увидеть видео с участием украинских военных.

Однако самыми милыми оказались ролики, которые публикуют жены воинов ВСУ. Они под песню Тарабаровой и Берестовго снимают своих детей, которые спят или просто лежат, обернувшись формой пап-военных.

История создания песни "Спи котик милый"

Еще в январе сеть растрогало видео от военнослужащего Олега Берестова. У него родился сын, и когда мужчина приехал домой, то посвятил своему малышу колыбельную.

Впоследствии он поделился роликом, как поет младенцу песню. На видео видно, как малыши спит под колыбельную папу-военного, уснув на его гитаре. Иногда малыш тоже делает движения ручками, словно ощущая ритм песни.

Это видео увидела Светлана Тарабарова. Позже она связалась с военным через соцсети и предложила спеть вместе. И уже 18 августа состоялся релиз их песни и клипа к ней.

Что интересно, все средства от монетизации трека "Спи, котик милый" пойдут на помощь подразделения Олега Берестового.