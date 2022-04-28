Светлана Тарабарова объяснила, почему муж гастролирует с ней, а не идет в ВСУ

В первые дни войны Светлана Тарабарова уехала из-под Киева на Запад Украины. Сейчас ее семья живет в Ивано-Франковске. Муж певицы не идет служить, а ездит с ней на благотворительные концерты, потому что в военкоматах якобы до сих пор очереди.

Светлана Тарабарова вместе с музыкантами и актерами гастролирует по стране и дает концерты военным и волонтерам. Во всех поездках ее сопровождает муж Алексей, являющийся еще и продюсером.

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Почему муж Светланы Тарабаровой не идет в ВСУ

Он, по словам певицы, хотел пойти в военкомат, но там большие очереди. Звездный кум Ярмак, который сейчас в Вооруженных Силах Украины, рассказал семье, что сам попал на службу через влиятельных знакомых.

Он со мной, он с четкой позицией: позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Вот страна! Чтобы попасть в ряды ВСУ, нужно позвонить кому-нибудь со связями, как говорит мой кум Ярмак. Он, когда хотел попасть, должен был позвонить, чтобы его взяли,

– рассказала Светлана Тарабарова.

"Пока он защищает мой фронт, свою семью и волонтерский, музыкальный", – добавила звезда.

Светлана Тарабарова с мужем Алексеем и детьми: фото

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