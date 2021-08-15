Артистка, которая после событий 2014 года продолжает концертную деятельность в России, решилась публично выступить в Украине. 38-летняя Светлана Лобода собрала фанов в одесском клубе Ibiza Beach Club, который успел оскандалиться из-за приглашений российских звезд.

Горячая тема Скандальная Светлана Лобода презентовала песню на украинском языке

На концертной площадке певица появилась в сопровождении нескольких охранников и любезно фотографировалась с поклонниками.

Светлана Лобода с фанами в Одессе / Фото из инстаграма певицы

Как сообщали организаторы, на мероприятии sold out – все билеты распродали. Об этом свидетельствовала огромная очередь на входе в клуб. Ни провокаций, ни протестов в Одессе не было. Однако концертное шоу Лободы все же задержали на 3 часа, тогда как сама программа продолжалась полтора.

Отметим, последние публичные выступления Светланы Лободы в Украине, в 2016 и 2017 годах, не обходились без провокаций. Общественные активисты либо блокировали зал и не пускали зрителей, либо скандировали "позор", либо закидывали гастролершу рублями и гильзами.

Что Светлана Лобода говорила об Украине

Со сцены Светлана Лобода рассказала о любви к Одессе и Украине. Она захотела, чтобы украинцы гордились ею независимо от того, где она выступает.

"Я в замечательном городе, который обожаю, в котором провела свою юность. Я очень рада, что сегодняшний вечер состоялся. Именно в этой стране мои корни, именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, семья, мои близкие люди, бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, хочу, чтобы смотрели и думали: "Какая красавица, но она же наша", – заявила певица.

Знаменитость добавила, что она, как и все люди, может ошибаться. Похоже, Лобода имела в виду регулярные концерты в России. Гастролерша искренне надеется, что концерт в Одессе повлияет на ее статус в Украине.

Даже если временами мы ошибаемся, истина всегда будет видна. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня многое изменилось. Оно уже изменилось, но дальше будет еще лучше,

– сообщила Светлана Лобода.

Светлана Лобода на концерте в Одессе: смотрите видео онлайн

Отметим, Светлана Лобода, которая хочет вернуть любовь украинцев, не планирует завязывать с гастролями в России. На пару с Софией Ротару она появится на "Новой волне" в Сочи.