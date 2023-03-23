Все будут наказаны, – Светлана Лобода просидела ночь в укрытии Киева и пригрозила России

Светлана Лобода приехала в Украину после большого тура. В Киеве она готовится к выходу нового альбома Made in U, однако в ночь на 22 марта чуть ли не впервые просидела в укрытии. После этого экс-гастролерша пригрозила России.

В столице Светлана Лобода ходит в гости к куму Анатолию Анатоличу и гуляет по Андреевскому спуску. Однако военные реалии ощутила даже в относительно безопасном Киеве.

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Светлана Лобода пригрозила России после того, как просидела в укрытии

Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра,

– рассказала певица в инстаграм-профиле.

Светлана Лобода возле Андреевской церкви в Киеве / Фото из инстаграма

Светлана Лобода посочувствовала пострадавшим в результате атаки дронами-камикадзе по Ржищеву и ракетного террора в Запорожье: "Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве, где жили мирные люди. Но еще более масштабная трагедия произошла в обед. Российскими ракетами обстреляли Запорожье, в результате чего одна из вражеских ракет попала в обычный жилой дом. Количество жертв увеличивается с каждым часом".

На фоне последних новостей бывшая гастролерша напомнила россиянам, что за все их преступления будет возмездие.

Эта война приносит столько горя. Столько боли. Все причастные обязательно будут наказаны,

– громко написала Светлана Лобода.