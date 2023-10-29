Пробила очередное дно: Лобода заступилась за таксиста, отказавшегося общаться на украинском

Скандальная певица Светлана Лобода неожиданно заявила, что готова взять на работу таксиста из Киева, который отказался обслуживать пассажиров на украинском языке. Украинцев возмутил такой поступок артистки.

Раньше таксист отказался везти пассажирок, которые попросили его общаться на украинском. Светлана Лобода поддержала мужчину.

Интересно О "провокаторах" на ломаном украинском: таксист, вызвавший языковой скандал, записал видео

Лобода готова взять таксиста на работу

Соответствующее заявление певица сделала в инстаграмм-сторисе. Светлана Лобода опубликовала видео с тем же таксистом, в котором он на ломаном украинском языке отвечает на упреки хейтеров.

Я готова этого парня взять на работу,

– подписала видео на русском языке Лобода.

Свое решение артистка не объяснила. Действительно ли Светлана Лобода пригласит его работать водителем – неизвестно.



Лобода готова взять таксиста на работу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Певицу раскритиковали

После такого поступка Лободу захехтали. В частности, блогер Богдан Беспалов, ранее говоривший, что Лобода заслужила второй шанс, теперь убежден, что ей не место в Украине.

Все, что нужно знать о Лободе – кусок дерьма. Я был одним из немногих, кто долго поддерживал ее в медиапространстве Лобода. Но Светлана забивает последние гвозди в гроб своей карьеры. Поддержав таксиста, она лишь показала, что малороская,

– написал он.



Беспалов высказался о поступке Лободы / Скриншот из его инстаграмм-сторис

Что известно о скандале с таксистом в Киеве

На днях в Киеве таксист отказался обслуживать пассажирок на украинском языке. Мужчина остановил машину, выложил багаж и высадил женщин, а сам уехал.

Впоследствии компания Bolt, в которой работал таксист, сообщила, что мужчина был уволен и отстранен от пользования их сервисом навсегда.

Однако нашлись и те, кто вступился за таксиста. Среди них – эксрадник Офиса президента Алексей Арестович. Он заявил, что готов помочь таксисту деньгами, пока тот будет искать новую работу.

А депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко записал видео, в котором заявил, что таксист стал "жертвой дискриминации по языковому принципу".

Водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "О государственном языке". За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен.