Пожаловалась на россиян и объяснила за Крым: Светлана Лобода оправдалась перед литовцами

Перед концертом в Вильнюсе Светлана Лобода собрала пресс-конференцию, чтобы прокомментировать скандал с занесением ее в персоны нон грата в Литве. Певица заявила, что МИД чуть не запретило ей въезд, потому что поверило российским пропагандистам.

Свой спич Светлана Лобода начала с того, что в 2014 году ее карьера стремительно пошла вверх, поэтому она стала популярной не только в Украине, а во всех постсоветских странах – "Казахстане, Армении, Грузии, Прибалтике". Свою величайшую кормилицу Россию певица не вспомнила, а пожаловалась, что последние девять месяцев та пытается ее очернить.

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Лободу травят российские пропагандисты

24 февраля, когда я активно начала выражать свою позицию, включились российские пропагандисты. Они работают каждый день, выпускают большое количество статей обо мне. Это все напоминает спланированную акцию очернить, унизить, оскорбить. Все факты, которые они перечисляют, неправдивы,

– заявила Светлана Лобода.

Экс-гастролерша говорит, что из-за "дезинформации в интернете" в Минкульте Литвы "не разобрались в вопросе" и объявили, что она может стать нежелательной персоной. Как выяснилось, ее адвокаты направили официальное письмо с просьбой объяснить, что именно вызывает сомнения в позиции Лободы. "На следующий день мы получили официальный ответ от Министерства культуры о том, что к нам вопросов никаких нет", – подчеркнула артистка.

что Светлана Лобода "проснулась" не 24 февраля, а лишь 24 марта, когда впервые назвала Россию виновной в войне в Украине: "Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины". В то время как на пятый день войны она рюмсала на камеру и делила людей на "маленьких" и тех, кто "вершат судьбы".

Если с Минкультом Светлана Лобода разобралась, то на концертную площадку Compensa будет подавать в суд. Ей незаконно запретили сыграть там сольник, поэтому команде всего за четыре дня пришлось переносить мероприятие в другой зал в Вильнюсе.

Светлана Лобода напомнила, что не ездила в оккупированный Крым

На пресс-конференции Лобода также рассказала, что уже полгода ездит по миру с благотворительным туром, чтобы собрать деньги на восстановление родного Ирпеня. Кроме того, на концертах она "доносит людям, что переживает Украина, почему произошла война в Украине, и кто виноват в этой войне". Свой патриотизм она почему-то решила подкрепить тем, что не была в Крыму после 2014 года.

Я гражданка Украины, у меня было и остается только одно гражданство и один паспорт – украинский. После оккупации Крыма с 2014 года я не была в Крыму,

– добавила Светлана Лобода в подписи.