"Украина без Лободы": реакция сети на позорное поведение гастролера в Харькове
На днях украинская певица Светлана Лобода выступила на концерте в Харькове. Во время выступления состоялась акция протеста с участием активистки, вышедшей с плакатом "Харьков без Лободы". Пользователи социальных сетей и звезды бурно отреагировали.
Выступление прошло 25 июня возле зоопарка в саду им. Шевченко в Харькове. Среди протестующих была молодая девушка, выразившая свое негативное отношение к артистке. Певица подошла к ней и публично пристыдила ее. Сначала Лобода спросила: "Кто тебе дал денег", но девочка решила не отвечать, поэтому исполнительница добавила: "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла".
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Реакция сети на поступок Светланы Лободы
Певица закрыла комментарии под своими последними постами, однако это не остановило людей, поэтому они высказали свое мнение под другими постами певицы. Большинство комментаторов возмущены, поэтому написали много негативных слов в адрес исполнительницы:
- "Что произошло? Такая peace dove, а комментарии под харьковским выступлением закрыты?";
- "Маленькая Люда позакрывала комментарии, от этого ты не становишься меньшей шк*рой. Сколько тебе заплатили денег, чтобы ты издевалась над девочкой? Лучше бы от таких подстилок русских Украина, наконец, закрыла границы";
- "Позор. Приехало, ревело и плакало, а теперь ребенка позоришь? Ушла она из Украины, таким здесь не место";
- "Украина без Лободы. Что ты дрянь, удобно хватать и за*обывать маленькую девочку? Ты просто никчемная предательница, твое место на мокшанских болотах. У*обуй в свою любимую рашку и втирайся кровавыми рублями";
- "Ты чего унижали девочку. Ты, кем себя вообразила шл*ха пророссийская. Ты где было с мамой с 2014 года?".
Реакция украинских звезд
Кроме того, свое отношение к действиям исполнительницы выразили и некоторые украинские знаменитости:
- Сергей Стерненко, который распространил видео с активистами, вышедшими на протест с плакатами "Харьков без Лободы", негативно отреагировал на поступок певицы: "Лобода так ничего и не поняла. Она публично унижает девушку, которая пришла с плакатом и спрашивает "кто тебе дал деньги?". И толкает к ней свои руки. Мразота, годами бравшая рубли, явно не осознает, в какой она стране. И сколько бы она ни вбрасывала в свое отбеливание, ей это не поможет. А девушка молодец, выразила свою позицию".
- Украинский певец YARMAK, который с первых дней полномасштабного вторжения воюет в рядах ВСУ, также возмутился из-за действий Светланы Лободы. Артист отметил: "Высказыванием "кто тебе заплатил" этот человек подтверждает, что совершенно не понимает что такое Украина, украинское государство, культура и ментальность. Она не понимает, что по меньшей мере последние девять лет все держалось на идейных людях. Держится и сейчас. Держится фронт, и одерживаются победы. Этот человек находится просто в другом мире, абсолютно диссонирующем с Украиной настоящего и с будущим нашего государства". Кроме этого, певец высказался и о людях, которые пришли на концерт и поддержали певицу: "Очень грустно и стыдно за харьковчан, которые пришли на это действо и что-то кричали, поддерживая".
- Екатерина Осадчая также отреагировала на "пекельный перформанс". Телеведущая вспомнила, что Светлана Лобода долгое время жила в России и платила там налоги, спонсируя войну в Украине, так что не может сейчас "требовать себя любить". "Есть самое главное – нельзя восемь лет не замечать Украину, платить налоги в стране террористке после аннексии Крыма, тем самым спонсируя войну на Донбассе, а затем требовать за несколько месяцев себя любить. Не бывает чуд. У всех есть глаза, уши и память", – написала Екатерина Осадчая.