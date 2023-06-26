"Украина без Лободы": реакция сети на позорное поведение гастролера в Харькове

На днях украинская певица Светлана Лобода выступила на концерте в Харькове. Во время выступления состоялась акция протеста с участием активистки, вышедшей с плакатом "Харьков без Лободы". Пользователи социальных сетей и звезды бурно отреагировали.

Выступление прошло 25 июня возле зоопарка в саду им. Шевченко в Харькове. Среди протестующих была молодая девушка, выразившая свое негативное отношение к артистке. Певица подошла к ней и публично пристыдила ее. Сначала Лобода спросила: "Кто тебе дал денег", но девочка решила не отвечать, поэтому исполнительница добавила: "Есть люди завербованные, даже обращаться нет смысла".

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Реакция сети на поступок Светланы Лободы

Певица закрыла комментарии под своими последними постами, однако это не остановило людей, поэтому они высказали свое мнение под другими постами певицы. Большинство комментаторов возмущены, поэтому написали много негативных слов в адрес исполнительницы:

"Что произошло? Такая peace dove, а комментарии под харьковским выступлением закрыты?";

"Маленькая Люда позакрывала комментарии, от этого ты не становишься меньшей шк*рой. Сколько тебе заплатили денег, чтобы ты издевалась над девочкой? Лучше бы от таких подстилок русских Украина, наконец, закрыла границы";

"Позор. Приехало, ревело и плакало, а теперь ребенка позоришь? Ушла она из Украины, таким здесь не место";

"Украина без Лободы. Что ты дрянь, удобно хватать и за*обывать маленькую девочку? Ты просто никчемная предательница, твое место на мокшанских болотах. У*обуй в свою любимую рашку и втирайся кровавыми рублями";

"Ты чего унижали девочку. Ты, кем себя вообразила шл*ха пророссийская. Ты где было с мамой с 2014 года?".

Реакция украинских звезд

Кроме того, свое отношение к действиям исполнительницы выразили и некоторые украинские знаменитости: