Светлана Лобода будет помогать жителям Ирпеня: что сделает артистка

15 июня Светлана Лобода побывала в деоккупированном Ирпене. Это родной город артистки, поэтому когда она увидела, что русские сделали с ним, решила помочь хоть как-то.

Исполнительница объявила, что отправляется в тур по Европе и Соединенным Штатам Америки. Часть средств с концертов будет направлена на помощь Ирпеню и его жителям.

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Светлана Лобода будет помогать Ирпеню

С первых дней войны бывшая гастролерша осудила войну России против Украины. Через некоторое время после оккупации родного Ирпеня Лобода приехала в город, пообщалась с его жителями и своими глазами увидела масштабы разрушений.

Теперь Светлана решила отправиться в тур по городам Европы и США, чтобы собрать средства для родного города.

Я хочу, чтобы вы знали – часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень,

– обратилась певица к поклонникам.

Лобода анонсировала концерты только в двух городах:

12 августа – Таллин (Эстония, Mj Club);

14 августа – Рига (Латвия, Wondersala).

Певица готовит новую концертную программу, которой порадует фанатов. Вероятно, скоро мост в ее гастрольном графике станет больше. Отметим, что во время полномасштабной войны в Украине Лобода не анонсировала большие сольные концерты.