Украинская блогер и фотограф Анастасия Зинченко, которая теперь уже Соколюк, 20 февраля вышла замуж за главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка. Несмотря на скромное празднование, пара успела не только официально заключить брак, но и сделать татуировку, принять участие в фотосессии и пообедать фастфудом.

Несмотря на то, что пара обручилась еще в мае 2020 года в разгар пандемии коронавируса, бракосочетание 20 февраля 2021 года они планировали еще с осени. Красивая "зеркальная" дата, похоже, пришлась по душе что Анастасии, что Максиму.

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Детали свадьбы Анастасии Зинченко и Максима Соколюка

В своем инстаграме Зинченко призналась, что вместе с мужем хотела провести этот день только вдвоем, и можно было увидеть на фотографиях – родных или друзей на действе не было.

Я сама фотограф, и всегда говорю парам "программа этого дня должна быть о вас, о вашей семье со всеми любимыми привычками и предпочтениями". Наш день получился даже еще лучше, чем мы планировали. Мы живем сегодняшним днем, совершаем различные безумные поступки, путешествия, и все потому, что это наша жизнь и хочется наслаждаться каждым днем,

– поделилась Анастасия.

Просматривая видеоролик их совместного года жизни, у нее возникли ощущения, что прошло минимум 2-3 года, так как год был для них особенно насыщенным. В частности, это отразилось и на их праздновании бракосочетания:

сначала Анастасия устроила красивое утро невесты в салоне, где ей сделали прическу и макияж, а также она надела сияющее платье;

затем она отправилась в ЗАГС, где ее уже ждал Максим Соколюк;

пара расписалась и поехала на романтическую фотосессию;

впоследствии они быстро перекусили фастфудом, переоделись и поехали в тату-салон;

там они вдвоем сделали памятные татуировки на руках, а именно – на предплечье: дату первого знакомства по телефону и встречи: 20.02.2020 и 25.04.2020 латинскими буквами.

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Планируют ли пышную свадьбу Анастасия и Максим?

В одном из комментариев к сообщению Настя поделилась, что свадьба "возможно будет". В частности, пара уже провела свой медовый месяц на Занзибаре перед днем росписи, поэтому пока новые путешествия, скорее всего, молодожены не планируют.

Фотографии со свадьбы Соколюков / Фото из инстаграм-сторис Насти Зинченко