В Суспільному объяснили, почему не показали листок с балами группы Kalush Orchestra

В понедельник, 14 февраля, на пресс-конференции с участием представителей Суспільного стало известно, что листок со зрительскими баллами не показали из-за установленных правил. Если бы показали этот документ артистам Kalush Orchestra, пришлось бы показать его всем.

Следует напомнить, что после Нацотбора на Евровидение-2022 группа Kalush Orchestra требовала показать в оргкомитете документ со зрительским голосованием, потому что подозревала Суспільне в фальсификации голосов. Сейчас Алексей Гончаренко из Суспільного объяснил, почему сложилась такая скандальная ситуация.

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Мы не показали листок, потому что в комнате, куда Kalush Orchestra просился, находилась руководитель аудиторов с командой, и она нам сказала, что мы не можем показывать одной группе по требованию одного участника этот документ, потому что в правилах нет, что мы должны это делать по просьбе одного человека,

– заявил Гончаренко.

"Во-вторых, по правилам конкурса, победителя объявляют в эфире, и за этим следит аудитор. Все было объявлено, все данные проверены и на частные просьбы кого-либо мы не отвечаем", – добавил он.

"Есть 3 конверта", – Гончаренко

Представитель Суспільного отметил, что все данные после окончания эфира были на сайте Суспільного. То есть прозрачность была якобы максимальной и не было оснований показывать команде Kalush Orchestra эти бумаги.

Впоследствии Гончаренко добавил, что после оценок судей решения зрителей складывают в 3 конверта: 1 главный и 2 технических. Главный конверт объявила представительница аудиторской компании, а остальные 2 передают человеку, который формирует таблицу, и редактору, которая в этом году допустила ошибку, когда запутала ведущего Тимура Мирошниченко, когда говорила ему в ушной микрофон общие баллы, а не зрительские.