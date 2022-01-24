Суспільне звало, – эксклюзив от звезды отбора-2020 KRUTЬ о "камбэке" на конкурсе и фаворитов

Украинская певица и бандуристка Марина Круть (KRUT) 2 года назад дошла до финала национального отбора Евровидения и была за шаг до победы. За кого болеет артистка сейчас и планирует ли снова подаваться на конкурс – читайте в эксклюзиве Showbiz 24.

В понедельник, 24 января, Суспільне назвало 8 финалистов национального отбора Евровидение-2022, которые посоревнуются за право представлять Украину на музыкальном конкурсе в Италии. В этом году на конкурс отправили около 300 заявок от разных исполнителей, однако организаторы отбора выбрали только 8 исполнителей.

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Среди них: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY. Бандуристку из Хмельницкого фанаты отбора 2020 года помнят до сих пор, ведь за ее "Колыбельную" тогда отдали немало голосов, однако победу смог получить украинская этнофольк-группа Go_A.

KRUTЬ-99: смотреть видео онлайн

Мы немного пообщались с артисткой и поинтересовались, наблюдает ли она за нынешним отбором.

Разговор с KRUTЬ

Вы подавали снова заявку на Нацотбор в этом году? Если нет, то планируете ли в будущем?

Возможно, я вернусь, но в этом году не планировала и не подавала заявку. Я готовлю два альбома, и поэтому хотела сконцентрироваться на музыке и на тщательном поиске своего музыкального стиля.

Ваша история с Евровидением завершена? Если нет, то как или же когда фанаты смогут вас увидеть на сцене Суспільного?

Я предполагаю, что, возможно, подам заявку в следующем году, но в этом году меня приглашали на Евровидение. И "продакшн", и Суспільне звали. Но я дала себе время создать что-то совершенно новое, и не повторяться с позапрошлым годом.



KRUTЬ о Нацотборе Евровидения-2022 / Фото из инстаграма артистки

Мы видели, что вы прокомментировали сообщение ROXOLANA и поздравили ее с участием в отборе. Вы за нее болеете в этом году или, возможно, имеете других фаворитов?

Да, я болею за KALUSH и за ROXOLANA.

Роксолана – очень перспективная исполнительница, и мне приятно за нее как за сестру, но мы даже никогда не виделись вживую. KALUSH Orchestra, уверена, порвет, да и команда у них невероятно сильная. В этом году очень сильный и этнический отбор. Мне будет очень интересно понаблюдать за ним в роли зрителя.