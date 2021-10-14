Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал о фаворитах на проекте

Новый сезон "Танцев со звездами" в разгаре. Судья проекта Максим Чмерковский признался, что уже понимает, кто может быть в финале. По его мнению, очень харизматичные KADNAY и Артур Логай.

Максим отметил, идя на такой проект, что надо полностью отдавать себя ему. Можно не иметь танцевальных навыков, но если есть желание и настойчивость, то результат будет видно.

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Фавориты Максима Чмерковского на "Танцах со звездами"

Хореограф отметил, что сначала его фаворитом был Иван Люленов. Однако он покинул шоу еще во 2 выпуске: "Я думал, что он дойдет далеко. Он классно подавал себя, был открытым. Он не был танцовщиком, но очень старался".

По мнению Чмерковского, одним из тех, кто должен быть в финале, является KADNAY: "У него невероятная база. Возможно, нет танцевальной базы, но много харизмы. Он заполняет танец собой так, что даже не хочется смотреть на технику".

Еще одним из претендентов на победу в "Танцах со звездами" является Артур Логай. Максим отметил, что в этом сезоне очень сильный мужской состав.

Максим Чмерковский о MELOVIN

"MELOVIN сначала должен что-то станцевать. Сейчас для меня он очень плавно передвигается по паркету и делает все одинаково", – сказал Максим Чмерковский.

Максим Чмерковский об участниках "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн