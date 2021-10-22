Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский привез жену в Украину: первые фото

Чемпион из латинских танцев Максим Чмерковский родился и вырос в Украине. В 14 лет он вместе с родителями переехал в США, где стал популярным и нашел настоящую любовь. Судья "Танцев со звездами" привез жену Пету на Родину.

Последние восемь недель Максим Чмерковский провел в Украине, где он настоящая знаменитость, как и в США. В перерыве между прямыми эфирами "Танцев со звездами" хореограф дает множество интервью и заново открывает для себя знакомые места. Так, вдохновленный родной Одессой танцовщик решил показать Родину жене Пети.

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Он улетел в Лос-Анджелес и вместе с любимой вернулся в Киев. В США супруги оставили 4-летнего сына Шая. Жена Максима Чмерковского призналась, что 5-дневная разлука с первенцем – это настоящее испытание для нее. Однако танцовщица счастлива, что им выпал шанс побыть вдвоем.

Было невероятно трудно прощаться с сыном на 5 дней. Однако я действительно счастлива, что у нас будет так много времени для двоих. Уже не могу дождаться, чтобы увидеть суперзвезду Макса в работе на "Танцах со звездами",

– поделилась Пета в инстаграме.

Звездная пара опубликовала первые фото из путешествия в Украину. Они позировали в аэропорту Лос-Анджелеса в контрастных образах – костюмах черного и белого цвета.

, Максим Чмерковский принимал участие в американской версии "Танцев со звездами", поэтому его как опытного танцора пригласили за судейский стол в Украине. Он признавался, что принял предложение продюсеров, так как 8 лет пытался вернуться на родину.

Максим Чмерковский с женой в самолете / Фото с инстаграма Петы

Максим Чмерковский с женой в самолете / Фото с инстаграма Петы

Максим Чмерковский с женой в аэропорту / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"