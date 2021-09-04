Студенческое волнение, – Джамала поделилась эмоциями перед первым эфиром "Танцев со звездами"

Популярная украинская певица Джамала рассказала о своих волнениях перед первым выпуском шоу "Танцы со звездами". Она сравнила участие в проекте с первым курсом университета.

Уже завтра вечером, 5 сентября, состоится первый прямой эфир легендарного проекта "Танцы со звездами". Участники изрядно волнуются перед тем, как покажут танцевальные способности. Своими мыслями о первом выпуске поделилась певица Джамала.

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Джамала о "Танцах со звездами"

Победительница Евровидения рассказала о своем волнении перед выходом на паркет проекта. Она сравнила участие в танцевальном шоу с первым курсом университета.

Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. Возле меня постоянно огромная команда профессионалов, дают задания. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую,

– рассказала Джамала.

Певица добавила, что несмотря на волнения, ей нравятся "танцы". Так она смогла попробовать себя в совершенно новой сфере. К тому же выход на сцену как танцовщицы Джамала воспринимает совсем иначе, чем когда выходит исполнять песни.

Джамала также заинтриговала, что ее партнер – "настоящая звезда бального танца". Поклонники подозревают, что артистка будет выступать вместе с Дмитрием Дикусаром.



Джамала / Фото з инстаграма Джамалы

Текст публикации Джамалы

Вы все спрашиваете: "Ну как там, ну как на "Танцах"?"

Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. Возле меня постоянно огромная команда профессионалов, дают задания. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую.

Абсолютно студенческое волнение. Пока мне очень все нравится. "Танцы" дают забытое ощущение – ты новый, все заново. В этом и кайф, и волнение, и ответственность, и отдых. Я привыкла к сцене. А тут – вроде бы все так же, но нет.

А еще добавлю, что уже в это воскресенье вы узнаете, кто мой партнер. Если говорить о настоящих танцах со звездами, то мой партнер – настоящая звезда бального танца.