"Страдают, ждут": как живут родные Игоря Кондратюка на оккупированной Херсонщине

Игорь Кондратюк вырос в селе Пригорье, что на севере Херсонской области. Его ближайшие родственники выехали оттуда, а ВСУ освободили несколько сел. Однако много родных и знакомых шоумена до сих пор живут в оккупации.

Семья Кондратюка молится о Херсоне и верит, что вскоре Вооруженные Силы Украины "будут оттуда выкуривать" оккупантов. На это надеются и те, кто остался на оккупированных территориях.

Читайте также Игорь Кондратюк признался, кто из зарубежных артистов поддержал его во время войны

Как родные Кондратюка живут в оккупации

Знаменитость рассказал, что его родня живет на левобережной части Херсонщины и ждет ВСУ.

Страдают, ждут. Они буквально каждый день или неделю надеются, что начнется контрнаступление, и Херсон освободят. Знаете, оно болит, ты периодически думаешь: "Ну как так?"

– поделился Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк / Скриншот с видео

Он не удивлен, что херсонцы сопротивляются российским оккупантам, ведь там, по его словам, никогда не было пророссийских настроений.

"Херсонщина вообще не российско-ориентированный регион, я это повторяю постоянно. Вылезающие фрики и коллаборанты их мало кто знает, кроме Сальдо, который десять лет был главой Херсона", – отметил шоумен.

Кондратюк обратился к херсонцам

Звезда просит херсонцев держаться и помнить, что Украине без них никак. Ему очень жаль, что не может помочь землякам, ведь даже волонтерская помощь туда не доезжает. Он напоминает, что некоторые из волонтеров, которые прорвались на оккупированную территорию, "плохо закончили".

"Нужно держаться и ни на минуту не сомневаться, что Херсонщина нужна Украине. Мы вас любим и надеемся, что скоро приедем к вам в гости без блокпостов от рашистов на свободную украинскую землю", – сказал Кондратюк.