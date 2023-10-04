Нога отказала: Стивен Кинг перенес серьезную операцию и теперь не может нормально сидеть

В далеком 1999 году известный писатель Стивен Кинг попал в ДТП. Тогда его сбила машина, что нанесло мужчине немало серьезных травм.

В частности, из-за автокатастрофы правая нога писателя была сильно повреждена. На днях она отказала, и он перенес серьезную операцию. Поэтому Кинг не может теперь нормально сидеть.

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Стивену Кингу сделали операцию

Писателю удалили поврежденный участок тазобедренного сустава, заменив его искусственным протезом. В результате Стивен пока не может нормально сидеть. Поэтому впереди мужчину ждет длительная реабилитация.

Мне сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Моя правая нога, которая пострадала летом 1999 года в аварии, наконец-то отказала,

– поделился "король ужасов".

Стивена Кинга сбила машина: что известно

ДТП произошло 19 июня 1999 года. В этот день Стивена Кинга, который шел по обочине шоссе, сбил автомобиль. От столкновения мужчину отбросило на 4 метра, что нанесло Кингу немало серьезных травм. В частности, коллапс правой легкой, многочисленные переломы правой ноги, разрыв черепа и перелом бедра. Медики даже рассматривали возможность ампутации его ноги, но решили стабилизировать раздробленные кости с помощью аппарата внешней фиксации. Впоследствии Кинг перенес пять операций в течение десяти дней. И еще долго восстанавливался.

Что интересно, адвокат Стивена Кинга ловко приобрел фургон за 1500 долларов, который принадлежал виновнику аварии. Он сделал это для того, чтобы предотвратить продажу автомобиля на аукционе. Писатель хотел сам разбить автомобиль, но его уничтожили на свалке.